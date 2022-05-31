CHP Amasya Gençlik Kolları Başkanı kazada hayatını kaybetti - Haberler

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CHP Amasya Gençlik Kolları Başkanı kazada hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Fatih Yılmaz - Güncel
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CHP Amasya Gençlik Kolları Başkanı kazada hayatını kaybetti

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Amasya Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ (28), Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobiliyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Amasya Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ (28), Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobiliyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Turhal ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. CHP Amasya Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ yönetimindeki 05 RD 827 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Şehit Gökhan Güllü Cumhuriyet Alt Geçidi'ne devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Bağ, kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel

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