CHP Parti Meclisi Toplantısı... Mahmut Tanal: 39. Kurultayımız Demokrasi Şöleni Şeklinde Geçti

Mahmut Tanal, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nın demokrasi şöleni olarak geçtiğini belirtti. Kurultayda parti tüzüğünün ve programının değiştirildiğini ifade eden Tanal, Türkiye'de liyakat, konut sahibi olma oranları ve yargı bağımsızlığı gibi konulara değindi.

(ANKARA) - Chp Parti Meclisi üyesi Mahmut Tanal, Parti Meclisi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, partisinin 39'uncu Olağan Kurultayı'nın demokrasi şöleni şeklinde geçtiğini belirterek, kurultayda parti tüzüğünün ve parti programının değiştirildiğini anlattı.

CHP Parti Meclisi üyesi Mahmut Tanal, CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nın ardından yapılan ilk Parti Meclisi toplantısı öncesinde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "39'uncu Kurultayımız demokrasi şöleni oldu. Tüzük değişikliği yapıldı, program değişikliği yapıldı. Türkiye'de liyakata uygun bir şekilde sözlü mülakatlar tüm sınavlarda, tüm alanlarda kaldırılacak. YÖK kaldırılacak. Her vatandaşımıza aldığı maaşın 1/4'ünü karşılayacak miktarda konut sahibi olmuş olacak. Ülkede işsiz kimse kalmamış olacak. Öğretmenler arasındaki ayrım kalkacak. Ülkede torpil ve kayırmacılık sistemi kaldırılmış olacak. Demokrasi ve özgürlükler tüm alanlarda kendisini hissedecek ve yaşatılacak. Hakimler Savcılar Kurulu içerisinden Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısını çıkarıp ülkede tarafsız ve bağımsız yargı kurmuş olacağız. Yargıyı siyasetten de arındırmış olacağız. Dileriz ve umarız önümüzdeki seçimlerde halk bize bu desteği sunar, bu imkanı sunar ve halkımıza karşı Allah bizi mahcup etmesin" ifadesini kullandı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Süleyman Bülbül ise şunları kaydetti:

"39'uncu Kurultay demokrasi şöleniyle geçti. İradesini gösterdi delegelerimiz. Bugün de PM ve YDK toplantımız var. Bu toplantıdan sonra artık CHP, programıyla halkın içerisine çözümleriyle gidecek. Hep birlikte çalmadığımız kapı, gitmediğimiz yer kalmayacak. CHP olarak iktidara geliyoruz. Türkiye'de demokrasi ve özgürlükleri, hukuk devletini inşa edeceğiz."

