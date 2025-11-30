CHP 39. Olağan Kurultayı'nda Aday Propaganda Çalışmaları Devam Ediyor

HABER: Batuhan DÜKEL / KAMERA: Recep Tunahan GÜLER

(ANKARA) - CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nın üçüncü gününde, 145 Parti Meclisi (PM) ve 31 Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) adayı propaganda çalışmalarını sürdürüyor. Mahmut Tanal, "Herkes kendi broşürünü yazmış, asmış. Önceki dönem genel başkan yardımcımız dahil herkes posterini asmış, tanıtımını yapıyor. Bu, partide biatın olmadığının, demokrasinin ve yarışmanın demokratik olduğunun göstergesi" dedi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda üçüncü gününde devam ediyor. Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) seçileceği üçüncü günde, 145 kişi PM, 31 kişi de YDK üyeliği için aday oldu.

PM ve YDK adayları, kurultayın yapıldığı salonu afişler ve stantlarla doldurdu. Sabahın erken saatlerinde propaganda çalışmalarına başlayan adaylar, stantlarında delegelere, çay, kahve, sahlep, kolonya ikram ederken, bir yandan da adayların isimlerinin yazdığı kalem ve çakmak armağan etti. Adayların ekipleri, delegelere broşür dağıtarak adaylara ilişkin bilgiler verdi.

Tanal: "Türk demokrasisine örnek alınabilecek bir kurultayı yaşıyoruz"

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, kurultay binasında ve çevresinde devam eden propaganda çalışmalarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Tanal, "Aslında Türk demokrasisine örnek alınabilecek bir kurultayı yaşıyoruz. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, Cumhuriyet Halk Partisi dışında üç gün kurultayı devam eden hiçbir siyasi parti yok. Bunu açık ve net övünerek söylüyoruz" dedi.

Tanal, genel başkanın iki dudağı arasında olmayan, adayların kendi tanıtımlarını özgürce yapabildiği bir yarış yaşandığını ifade ederek, kurultay alanındaki ortamı şu şekilde aktardı:

"Demokrasi denilen hadise, genel başkanın iki dudağı arasında olmaksızın, adayın kendini seçmenine tanıtma fırsatı bulmasıdır. Dikkat edilirse herkes kendi broşürünü yazmış, asmış. Önceki dönem genel başkan yardımcımız dahil herkes posterini asmış, tanıtımını yapıyor. Bu, partide biatın olmadığının, demokrasinin ve yarışmanın demokratik olduğunun göstergesi."

"Delegeler, adayları inceleyerek karar verecek"

Parti Meclisi ve MYK seçimlerine de değinen Tanal, belirleme sürecinin tamamen delegelerin değerlendirmesine açık şekilde yürüdüğünü belirterek, "Delegeler, adayları inceleyerek karar verecek. Bir terzi nasıl kişiye göre elbise dikiyorsa, Parti Meclisi üyelerimiz de böyle şekillenecek. Bu üyelerimizin içinden MYK yani genel başkan yardımcıları belirlenecek. İşte tam demokrasi bu" diye konuştu.

Tanal, AK Parti'de bu tür bir demokratik yarışın mümkün olmadığını öne sürerek, "AKP'de biri çıkıp 'Ben Parti Meclisi'ne adayım' diyebilir mi? Tarih yazmaz, adamı partiden ihraç ederler. İktidar, demokrasi öğrenmek istiyorsa, CHP'nin demokrasi anlayışından ders almalı" dedi.

"Her mahallede devlete ait, ücretsiz kreş olacak"

CHP'nin yenilenen parti programına da değinen Tanal, işsizlik fonunun kullanımından eğitim politikalarına kadar birçok alanda temel değişiklik öngördüklerini vurguladı. Tanal, programdaki düzenlemeleri şöyle sıraladı:

"İşsizlik fonu sadece işsize harcanacak. Şu anda işsizlik fonunda biriken paralar işverenlere veriliyor. Bunu derhal kaldıracağız. Her mahallede devlete ait, ücretsiz kreş olacak; çocukların yemek masrafları dahil devlet karşılayacak. Hileli vatandaşlığa son vereceğiz. Bir yabancı Türkiye'den konut alıp Türk kimliği üzerinden Avrupa'da iş yeri açamayacak."

Sağlık ve yargı politikalarına ilişkin de konuşan Tanal, kapatılan hastanelerin yeniden açılacağını, HSK'nın yapısının değişeceğini dile getirerek, "HSK'nın içinde Adalet Bakanı ve yardımcısı olmayacak. Hakimler için ayrı, savcılar için ayrı tarafsız bir kurul oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"Her öğrenciye mutlaka yurt sağlanacak"

Eğitim alanındaki vaatleri de sıralayan Tanal, taşımalı eğitimi sona erdireceklerini, köy okullarını yeniden açacaklarını belirterek, "Her köyde okul olacak. Okullar tam gün olacak. Kalıcı yaz saati uygulamasını kaldıracağız. Okullarda kayıt ücreti alınmayacak. Her öğrenciye mutlaka yurt sağlanacak" diye konuştu.

Tanal, polislere sendika hakkı da tanınacağını ifade ederek, "Dünyanın her ülkesinde polis sendikası var. Neden Türkiye'de olmasın? O sendikayı da getirmiş olacağız" dedi.