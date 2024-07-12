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Chongqing'da Şiddetli Yağışlar Sonrası Sel Felaketi

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Chongqing kentinin Zhongxian ilçesinde son günlerde yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle Sanhui kasabasında sel felaketi yaşandı. Sel çekildikten sonra yolların temizlenmesi, altyapının onarılması ve gizli tehlikelerin incelenmesi için çalışmalar başladı.

CHONGQİNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- Chongqing kentinin Zhongxian ilçesini son günlerde şiddetli yağışlarla boğuşuyor. İlçenin ağır hasar alan Sanhui kasabasında sel çekildikten sonra yolları temizlemek, altyapıyı onarmak ve gizli tehlikeleri incelemek için çalışmalar başladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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