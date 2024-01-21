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Chihuahua Köpeğin Makatındaki Tümör Ameliyatla Alındı

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Adana'da 'masada kalır' endişesiyle ameliyat edilmeyen chihuahua cinsi 14 yaşındaki 'Suzi' adlı köpeğin makat bölgesindeki tümör, operasyonla alındı. Operasyonu gerçekleştiren Veteriner Hekim Mete Betin, ''Suzi' ameliyata 5 kilogram girdi, 3 kilogram olarak çıktı. Çıkan kitle 2 kilogramdı' dedi.

ADANA'da 'masada kalır' endişesiyle ameliyat edilmeyen chihuahua cinsi 14 yaşındaki 'Suzi' adlı köpeğin makat bölgesindeki tümör, operasyonla alındı. Operasyonu gerçekleştiren Veteriner Hekim Mete Betin, "'Suzi' ameliyata 5 kilogram girdi, 3 kilogram olarak çıktı. Çıkan kitle 2 kilogramdı" dedi.

İsmail Yüksel'in chihuahua cinsi 14 yaşındaki dişi köpeği 'Suzi'nin makat bölgesinde 1,5 yıl önce tümör çıktı. Tümör gün geçtikçe büyürken; Yüksel, 20'den fazla kenti gezerek onlarca veteriner kliniğine başvurdu. Başvurduğu birçok klinikten 'masada kalır' cevabı alan Yüksel, son olarak Veteriner Hekim Mete Betin'in Adana'daki kliniğine gitti. Operasyon sonucu 2 kilogram ağırlığında tümör alındı. 'Suzi', operasyonun ardından yeniden sağlığına kavuştu.

'DOĞRU AMELİYATLA KURTULMAK MÜMKÜN'

Veteriner Hekim Mete Betin, 'Suzi'nin kliğine getirildiği ilk gün tümör nedeniyle makat ve vajina bölgesinin kapalı olduğunu belirterek, "Kanserli hücre hem vajinayı hem de makat kısmını kapattığı için idrarını ve dışkısını rahatça yapamıyordu. Sahibi tereddütteydi. Çünkü 20'ye yakın kent gezip, bu ameliyatı yaptırmak istediklerinde, hep 'masada kalır' cevabını almışlar. Güzel bir ameliyat oldu. 'Suzi' ameliyata 5 kilogram girdi, 3 kilogram olarak çıktı. Çıkan kitle 2 kilogramdı. 'Masada kalır' deniyordu ama sağlığına kavuştu. Bu tür büyük tümörlerden doğru ameliyatla kurtarmak mümkün. Bu rahatsızlık bağışıklığın düşmesi ve stresten kaynaklanıyor. Evcil hayvan sahipleri, bu durumu fark ettiklerinde ameliyat seçeneğini işin uzmanına danışarak düşünmeli" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İsmail Yüksel Adana Sağlık Güncel Haberler

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