Chicago'da Haftanın En Soğuk Günü

CHICAGO, 19 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Chicago kentinde güneşli havaya rağmen salı günü haftanın en soğuk günü yaşandı.

En yüksek sıcaklık eksi 23,9 derece, en düşük sıcaklık ise eksi 28,3 derece olarak ölçüldü.

Rüzgarın serinletici etkisi ise eksi 31,6 derece kaydedildi.