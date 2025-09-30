Chennai'de Termik Santral İnşaatında Çökme: 9 Ölü

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Chennai kentinde termik santral inşaatında yapım aşamasında olan kemerin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

India Today gazetesinin haberine göre, Chennai'de bulunan termik santral inşaatındaki bir binanın yaklaşık 9 metre yükseklikteki kemeri çöktü.

Yetkililer, çökme sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten yetkililer, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Yetkililer, binanın çökme nedeninin henüz kesin olarak belirlenemediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Tamil Nadu eyaletinin Chennai kentinde bir binanın çökmesi sonucu meydana gelen talihsiz olaydan dolayı üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.

Yaralıların bir an önce iyileşmesini dileyen Modi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 200 bin, yaralılara ise 50 bin rupi ödeme yapılacağını belirtti.