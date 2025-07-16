Chengjiang Fosil Alanı'nda İlk Doğal Miras Müzesi Açıldı
Çin'in Yunnan eyaletindeki Chengjiang Fosil Alanı'nda, ülkede bir fosil alanında inşa edilen ilk doğal miras müzesi açıldı. Yaz tatiliyle birlikte müzeye ilgi artıyor.
CHENGJİANG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Chengjiang ilçesinde yer alan Chengjiang Fosil Alanı'ndaki dünya doğal miras müzesi, ülkede bir fosil alanında inşa edilen ilk müze olma özelliğini taşıyor. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte müzede ziyaretçi sayısı ve araştırma gezilerinde önemli artış gözleniyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel