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Charles kasırgası Portekiz'de 350'den fazla uçuşu iptal etti, okullar kapandı

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Charles kasırgası Portekiz'de orta ve güney bölgelerde kırmızı alarm ilan edilmesine yol açtı; okullar kapatıldı, zorunlu olmayan kamu hizmetleri durduruldu. Ülke genelinde 350'den fazla uçuş iptal edilirken ANA, en çok Lizbon havalimanının etkilendiğini duyurdu.

Portekiz'i etkisi altına alan "Charles" adı verilen tropikal kasırga, ülkede yaşamı felç etti.

Portekiz'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ülkenin orta ve güney bölgelerinde "kırmızı" alarm verilirken, buralarda okulların kapatıldığı ve zorunlu olmayan kamu hizmetlerinin durdurulduğu açıklandı.

Yetkililer, ulaşım sektörünü de vuran "Charles" kasırgasından ötürü ülke genelinde 350'den fazla uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Portekiz havalimanları işletmecisi ANA, kötü hava şartlarından en çok Lizbon havalimanının etkilendiğini, Faro, Porto ve Madeira Adası'ndaki havalimanlarında da uçuşların iptal edildiğini bildirdi.

ANA, internet sitesinde yayımladığı mesajda, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle lütfen havalimanına gitmeden önce uçuşunuzun durumunu hava yolu şirketiyle teyit edin ve yolculuğunuz için ekstra zaman ayırın." uyarısında bulundu.

Şiddetli yağışın yanı sıra saatte 130 kilometreyi bulan rüzgar, ülkede yaşamı durdurdu.

"Kırmızı" alarm ilan edilen bölgelerde, 1000'den fazla asker de yardım çalışmaları için görevlendirildi.

Madeira Adası'nda sel ve ağaç devrilmesi başta olmak üzere 140'a yakın yere Sivil Koruma ekiplerince müdahale edildi.

Kasırga İspanya'yı da etkiledi

"Charles" kasırgası da Kanarya Adaları başta olmak üzere İspanya'nın bazı bölgelerinde etkili oldu.

Kanarya Adaları'nda saatte 120 kilometreyi aşan rüzgar ile şiddetli yağış, deniz ve hava ulaşımlarını durdururken, birçok yerde okullar tatil edildi.

Kasırga, İspanya ana karasında da bazı sorunlara neden oldu.

Ülkenin orta bölümlerindeki Tormes Nehri'nin yükselen sularından ötürü "kırmızı" alarm verilerek, bölge halkı uyarıldı.

Avila kentine bağlı, 2 bin nüfuslu Piedralaves kasabasının sakinleri de El Horcajo barajında tespit edilen 3 metrelik çökme nedeniyle evlerinden tahliye edildi.

Başkent Madrid'de de parklar kapatıldı.

Kaynak: AA
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