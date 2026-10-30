Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Change oto dolandırıcılığı iddiasında 35 zanlı yakalandı, 61 araç ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli 6 ildeki change oto operasyonunda 35 zanlı yakalandı, 61 araç ele geçirildi. Zanlıların atıl araçların şasi numaralarını koleksiyonluk araçlarda kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, atıl durumdaki araçların şasi numaralarını yurt dışından getirilen koleksiyonluk araçlarda kullanarak "change oto" dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 35 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, İstanbul ve İzmir'de şüphelilerin yurt dışından yasa dışı getirdikleri koleksiyon değeri yüksek klasik ve antika araçların şasi numaralarını, Türkiye'de tescilli, ekonomik değeri daha düşük ve kullanım dışı araçların şasi numaralarıyla değiştirerek "change" işlemini gerçekleştirdikleri belirlendi.

Çalışmalarda, araçların tescil bilgilerindeki uyumsuzlukları gidermek amacıyla Makina Mühendisleri Odasına bağlı bazı mühendisler tarafından usulsüz düzenlenen raporların aynı noterliklere ibraz edilerek "change" işlemi yapılan araçlara tescil belgesi alındığı saptandı.

Zanlıların bu yöntemle yasa dışı işlemlere yasal görünüm kazandırmaya çalıştıkları ve söz konusu araçları iyi niyetli üçüncü şahıslara satarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kurulan örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 35 şüphelinin tamamı yakalandı. Aramalarda bir zanlının evinde 97 fişek bulundu.

Ekipler, "change" işlemi yapılan 61 aracı da ele geçirdi.

Kaynak: AA
Anıtkabir'deki olay görüntü sonrası Dervişoğlu'ndan ilk açıklama

Partiyi karıştıran kare! Beklenen açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evlilik bitiren elbise! Ayna karşısında eski eşine olay gönderme

Evlilik bitiren elbise! Ayna karşısında eski eşine olay gönderme
Kripto devi Binance'te büyük kriz! 2,54 milyar dolarlık varlık donduruldu

Dünyaca ünlü şirkette deprem! Milyarlarca liralık varlık donduruldu
Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi! Olan tüm yolculara oldu

Kocasının yanındaki boş koltuğa oturdu! Sonrası inanılır gibi değil
Burj Khalifa’da Türk bayrağı gururu: Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasında

Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasını kırmızı beyaza boyadı
Kim Jong-un dünyaya gözdağı verdi! Yeni silahlarını ilk kez sergiledi

Bu bir ilk! Dünyaya resmen meydan okudu
Çanakkale'de feci kaza! Direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı, 2 genç hayatını kaybetti

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü! 2 genç kurtulamadı
4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil

2 bin askerle başka bir ülkeye girdiler