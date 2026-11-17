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(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden (ÇGD), Sözcü Tv'ye yönelik operasyona ilişkin, "Basın kuruluşlarını kayyum eliyle kontrol altına almaya, gazetecilerin haber yapma özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz. Unutulmamalıdır ki basın özgürlüğüne yönelik her müdahale, toplumun haber alma hakkına ve ifade özgürlüğüne yöneliktir" açıklaması yapıldı.

ÇGD'nin sosyal medya hesabından, Sözcü Tv'ye yönelik operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ÇGD olarak Sözcü TV emekçileri başta olmak üzere, baskılara ve müdahalelere maruz kalan tüm meslektaşlarımızla dayanışma içindeyiz. TELE1'in ardından Halk TV, şimdi de Sözcü TV... Türkiye'de bağımsız medyaya yönelik kayyum uygulamaları giderek yaygınlaşıyor. Gazeteciler baskıyla, medya kuruluşları kayyumlarla susturulmak isteniyor.

Basın kuruluşlarını kayyum eliyle kontrol altına almaya, gazetecilerin haber yapma özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz. Unutulmamalıdır ki basın özgürlüğüne yönelik her müdahale, toplumun haber alma hakkına ve ifade özgürlüğüne yöneliktir.

Gerçeğin üzerini örtemez, gazetecileri susturarak hakikati yok edemezsiniz. Gazetecilik suç değildir. Özgür basın susturulamaz."

Kaynak: ANKA