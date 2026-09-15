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ÇGD: "Son dönemde haberi kriminalize eden iklime son verilmeli, meslektaşlarımız serbest bırakılmalıdır"

ÇGD: 'Son dönemde haberi kriminalize eden iklime son verilmeli, meslektaşlarımız serbest bırakılmalıdır'
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Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), BirGün Gazetesi muhabiri Sarya Toprak ile ARD TV muhabiri Şener Azak'ın Çağlayan'da haber takibi sırasında, gazeteci Tuğba Tekerek'in de KAOS GL'de yayımlanan haberi nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), BirGün Gazetesi muhabiri Sarya Toprak ile ARD TV muhabiri Şener Azak'ın Çağlayan'da haber takibi sırasında, gazeteci Tuğba Tekerek'in de KAOS GL'de yayımlanan haberi nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

ÇGD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gazetecilik ve haber faaliyetlerinin suç gibi gösterilmesinin basın özgürlüğünde telafisi zor yaralar açtığını belirtti.

Açıklamada, "BirGün Gazetesi muhabiri Sarya Toprak ve ARD TV muhabiri Şener Azak Çağlayan'da haber takibi sırasında gözaltına alındı. Yine son operasyonlar çerçevesinde gazeteci Tuğba Tekerek, KAOS GL'de yayımlanan haberi nedeniyle gözaltındadır. Gazetecilik ve haber faaliyetlerinin suç gibi gösterilmesi basın özgürlüğünde telafisi zor yaralar açmaktadır. Son dönemde haberi kriminalize eden iklime son verilmeli, meslektaşlarımız serbest bırakılmalıdır" denildi.

Kaynak: ANKA
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