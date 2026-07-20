Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ülkesini ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Cezayir'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Sanchez ile Tebbun'un görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

İki ülke liderliğinin ikili işbirliğini güçlendirme ve ortak çalışma alanlarını genişletme konusundaki ortak iradesi çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaretin, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası konularda istişarelerin yoğunlaştırılmasına ve görüş alışverişinde bulunulmasına imkan sağlayacağı ifade edildi.

Sanchez, Haziran 2018'de İspanya Başbakanlığı görevine gelmesinden bu yana Cezayir'e ikinci kez ziyaret gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki diplomatik kriz sona ermişti

Sanchez'in ziyareti, İspanya ile Cezayir arasında 2022'de başlayan diplomatik krizin sona ermesinin ardından gerçekleştirilmesi bakımından önem taşıyor.

Cezayir ile İspanya arasındaki kriz, Sanchez'in Fas'ın Batı Sahra meselesinin çözümü için sunduğu özerklik planına desteğini açıklamasının ardından çıkmıştı.

Cezayir ve İspanya, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in Cezayir ziyareti sonrasında Mart 2026'da Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşması'nı yeniden yürürlüğe koymuş ve diplomatik ilişkilerini tamamen yeniden başlatmıştı.