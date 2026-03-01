Haberler

Cezayir, Körfez'deki askeri tırmanıştan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi

Güncelleme:
Cezayir, İran ve ABD arasındaki müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Körfez'de artan askeri gerilimi kınadı. Dışişleri Bakanlığı, tüm taraflara itidal ve sorumluluk çağrısında bulundu.

Cezayir, Körfez bölgesinde bazı alanları etkileyen askeri tırmanışı kınayarak, İran ile ABD arasında Umman arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasından derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, birçok kesimin barışçıl bir çözüm umudu bağladığı İran-ABD görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının endişe verici olduğu ifade edildi.

Müzakerelerin başarısızlığının ardından Körfez'de artan askeri gerilimin "derinden üzücü" olduğu vurgulanan açıklamada, bu gelişmeye ilişkin ciddi kaygı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgenin daha fazla güvensizlik ve istikrarsızlığa sürüklenmemesi için tüm taraflara itidal ve sorumluluk çağrısında bulunuldu.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar ve Ürdün'deki ABD üsleri ve hedeflerine füze ile kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

Kaynak: AA / Abbas Mimouni
