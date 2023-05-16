Cezayir ile Suudi Arabistan arasında 'Yüksek Koordinasyon Konseyi' kuruldu

Cezayir ile Suudi Arabistan, iki ülke arasındaki işbirliğini ve iletişimi güçlendirmek amacıyla Yüksek Koordinasyon Konseyi kurulması yönünde karar aldı.

Cezayir ile Suudi Arabistan, iki ülke arasındaki işbirliğini ve iletişimi güçlendirmek amacıyla Yüksek Koordinasyon Konseyi kurulması yönünde karar aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde iki ülkeden heyetler arasında gerçekleştirilen görüşmelerin dördüncü turunda anlaşma sağlandı.

Görüşmeler sonucunda varılan anlaşma kapsamında, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, iki ülke arasında koordinasyon sağlamak amacıyla "Yüksek Koordinasyon Konseyi" kurulması için anlaşma imzaladı.

Söz konusu konseyin temel işlevinin "iki ülke arasındaki iletişimin yoğunlaştırılması ve işbirliğinin güçlendirilmesi" olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, toplantıda ayrıca "Arap dünyası ve uluslararası alandaki gelişmelerin yanı sıra uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması konusundaki çabaların ele alındığını" bildirdi.