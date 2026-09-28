Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, İsrail'in Gazze'de sivilleri öldürdüğünü söyledi

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Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, İsrail'in Gazze'de sivilleri öldürmeye ve ateşkes anlaşmasından kaçınmaya devam ettiğini, ayrıca Somali'yi bölmeye çalıştığını söyledi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Attaf, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 81. oturumunda yaptığı konuşmada, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Attaf, dünyada krizlerin derinleştiğine ve ülkeler arasındaki güvenin azaldığına dikkati çekerek güç kullanımının yeniden "uzlaşmayı göz ardı ederek kendisini dayattığını" belirtti.

İsrail'in Suriye ve Lübnan'a yönelik "devam eden saldırılarını" kınayan Attaf, İsrail'in Somali'yi bölmeye yönelik girişimlerini de eleştirdi.

Gazze'deki duruma ilişkin Attaf, İsrail'in Filistinli sivilleri öldürmeye devam ettiğini ve Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasından kaçındığını aktardı.

Cezayir'in Filistin halkının meşru haklarını desteklediğini vurgulayan Attaf, başkenti Kudüs olan "bağımsız ve tam egemen" bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini kaydetti.

Attaf, BM sisteminde reform yapılmasının zorunlu hale geldiğini belirterek bunun dünyada yaşanan köklü dönüşümler ve daha adil ve temsili bir uluslararası düzen ihtiyacı nedeniyle gerekli olduğunu dile getirdi.

Bölgesel gelişmelere de değinen Attaf, ülkesinin Körfez bölgesindeki gerilimin tırmanmasını endişeyle takip ettiğini belirterek, bölgenin güvenliği ve istikrarının korunması için gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA