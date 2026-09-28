Haberler

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, İsrail'in Gazze'de sivilleri öldürdüğünü söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, BM Genel Kurulu'nda İsrail'in Gazze'de sivilleri öldürmeye devam ettiğini ve ateşkes anlaşmasından kaçındığını söyledi. Attaf, İsrail'in Somali'yi bölmeye çalıştığını belirterek Cezayir'in Filistin halkının haklarını desteklediğini vurguladı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, İsrail'in Gazze'de sivilleri öldürmeye ve ateşkes anlaşmasından kaçınmaya devam ettiğini, ayrıca Somali'yi bölmeye çalıştığını söyledi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Attaf, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 81. oturumunda yaptığı konuşmada, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Attaf, dünyada krizlerin derinleştiğine ve ülkeler arasındaki güvenin azaldığına dikkati çekerek güç kullanımının yeniden "uzlaşmayı göz ardı ederek kendisini dayattığını" belirtti.

İsrail'in Suriye ve Lübnan'a yönelik "devam eden saldırılarını" kınayan Attaf, İsrail'in Somali'yi bölmeye yönelik girişimlerini de eleştirdi.

Gazze'deki duruma ilişkin Attaf, İsrail'in Filistinli sivilleri öldürmeye devam ettiğini ve Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasından kaçındığını aktardı.

Cezayir'in Filistin halkının meşru haklarını desteklediğini vurgulayan Attaf, başkenti Kudüs olan "bağımsız ve tam egemen" bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini kaydetti.

Attaf, BM sisteminde reform yapılmasının zorunlu hale geldiğini belirterek bunun dünyada yaşanan köklü dönüşümler ve daha adil ve temsili bir uluslararası düzen ihtiyacı nedeniyle gerekli olduğunu dile getirdi.

Bölgesel gelişmelere de değinen Attaf, ülkesinin Körfez bölgesindeki gerilimin tırmanmasını endişeyle takip ettiğini belirterek, bölgenin güvenliği ve istikrarının korunması için gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
A Milli Takım'ın maçında Fatih Terim sürprizi

Bu akşam televizyonu açanlar büyük bir sürprizle karşılaşacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kütahya'da kavşakta feci kaza kamerada! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Kavşakta kafa kafaya çarpıştılar! 2 kişi öldü, o an kamerada
Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler

Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir

Büyük dalga geliyor: Erdoğan kelleleri uçurabilir
Daha 11 yaşındaydı! Diyarbakırlı Nurhayat'ın acı sonu

Diyarbakırlı Nurhayat'ın acı sonu
İntihara kalkıştı, kendini ihbar etti! Polisle pazarlığa tutuştu

İntihara kalkıştı, kendini ihbar etti! Ekiplerle pazarlığı bomba
İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı, 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı
Türk milyarderle evlenen Alina Habba, düğünde üç farklı gelinlik giydi

Türk milyarderle evlenen Alina Habba, düğünde üç farklı gelinlik giydi