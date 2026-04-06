Cezayir'de parlamento seçimlerinin 2 Temmuz'da yapılacağı açıklandı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, 2 Temmuz 2026'da yapılacak parlamento seçimleriyle ilgili kararnameyi imzaladı. Seçim listelerinin gözden geçirilmesi işlemi 12 Nisan'da başlayacak.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un konuya ilişkin imzaladığı kararname, resmi gazetede yayımlandı.

Kararnameye göre, seçmenler Cezayir parlamentosunun alt kanadı Ulusal Halk Meclis üyelerini belirlemek üzere 2 Temmuz 2026'da sandık başına çağrıldı.

Seçim listelerinin gözden geçirilmesi işlemi 12 Nisan pazar günü başlayacak ve ayın 26'sına kadar devam edecek.

Temmuz ayının başında yapılması planlanan parlamento seçimlerinin, geçen hafta meclisin her iki kanadı tarafından da onaylanan yeni bir seçim yasasına göre yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Abbas Mimouni
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu

Kritik nokta hedef alındı: ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı
Daha imzası bile kurumamıştı! Youssef En-Nesyri ile veda kararı

Daha imzası bile kurumamıştı! En Nesyri'ye güle güle dediler
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü konuşuyor

Tüm ülke milli yıldızımızın bu mesafeden attığı nefis golü konuşuyor
Daha imzası bile kurumamıştı! Youssef En-Nesyri ile veda kararı

Daha imzası bile kurumamıştı! En Nesyri'ye güle güle dediler
Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın

SÖZLERİYLE SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI: BEN ÖLÜNCE...
Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber

Taraftarı havalara uçuran haber geldi!