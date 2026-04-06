Cezayir'de parlamento seçimlerinin 2 Temmuz'da yapılacağı açıklandı

Cezayir'de parlamento seçimlerinin 2 Temmuz'da yapılacağı duyuruldu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un konuya ilişkin imzaladığı kararname, resmi gazetede yayımlandı.

Kararnameye göre, seçmenler Cezayir parlamentosunun alt kanadı Ulusal Halk Meclis üyelerini belirlemek üzere 2 Temmuz 2026'da sandık başına çağrıldı.

Seçim listelerinin gözden geçirilmesi işlemi 12 Nisan pazar günü başlayacak ve ayın 26'sına kadar devam edecek.

Temmuz ayının başında yapılması planlanan parlamento seçimlerinin, geçen hafta meclisin her iki kanadı tarafından da onaylanan yeni bir seçim yasasına göre yapılacağı belirtildi.