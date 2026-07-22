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Cezayir'de orman yangınlarında kundaklama şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı

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Cezayir'in Konstantin vilayetinde orman yangını çıkardıkları şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin isim ve fotoğrafları kamuoyuyla paylaşıldı, sabotaj ve kasten yangın çıkarma suçlamalarıyla adli soruşturma açıldı.

Cezayir makamları, ülkenin doğusundaki Konstantin vilayetinde orman yangını çıkardıkları şüphesiyle 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başkent Cezayir'deki Sidi M'Hamed Mahkemesi Savcılığından yapılan açıklamada, söz konusu adımların "ormanlık alanları ateşe veren suç gruplarıyla" ilgili 3 ayrı davanın takibi kapsamında atıldığı belirtildi.

Orman yangınlarıyla bağlantılı vakalarda bir ilk olarak şüphelilerin isimlerinin ve fotoğraflarının kamuoyuyla paylaşıldığı aktarılan açıklamada, soruşturmalar sonucunda 2 kişinin, Konstantin kentinde çalılık alanı ateşe verdiklerini belgeleyen bir video kaydının ele geçirilmesinin ardından gözaltına alındığı ifade edildi.

İncelemelerin ayrıca Konstantin'de ağaçlık ve çalılık alanları yakmakla suçlanan ve yangın yerindeki görüntüleri tespit edilen bir kişinin daha gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, 4'üncü kişinin de Konstantin ile Annabe vilayetleri arasındaki otoyol kenarında bakır kablo yığınlarını ateşe vererek ormanlık alan içerisindeki yaklaşık iki hektarlık bölgenin yanmasına yol açtığı kaydedildi.

Şüphelilerin adli makamlara sevk edildiği ve haklarında "sabotaj eylemlerinde bulunmak" ve "devlete ait ormanlık alanları kasten ateşe vermek" suçlamalarıyla adli soruşturma açıldığı aktarıldı.

Şüphelilerin sorgularının ardından sorgu hakimi tarafından geçici olarak tutuklanmalarına karar verildiği, Cezayir yasalarına göre isnat edilen sabotaj suçunun cezasının idama kadar varabileceği hatırlatıldı.

Cezayir'de 1993 yılından bu yana idam kararlarının infazı durdurulmuş olsa da mahkemeler bazı davalarda bu cezayı vermeye devam ediyor ve infazlar müebbet hapse çevriliyor.

Ülkede onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı 2021 yılındaki yangınların ardından Cezayir makamları, Ceza Kanunu'nda değişiklikler yaparak yangın çıkaranlara yönelik cezaları ağırlaştırmış ve en tehlikeli vakalarda ceza üst sınırını yükseltmişti.

Cezayir resmi verilerine göre, 1 Mayıs - 20 Temmuz tarihleri arasında kaydedilen toplam yangın sayısı 3 bin 719'a ulaştı.

Kaynak: AA / Hassen Djebril
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