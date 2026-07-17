Cezayir'de yangınlarla mücadele için tüm illerdeki sivil savunma ekipleri görev yerlerine çağrıldı

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün, sıcak hava dalgası altında ülkenin farklı vilayetlerinde çıkan orman yangınlarının 111'e yükselmesi üzerine 45 vilayetteki tüm personeline derhal görev yerlerine dönmeleri çağrısında bulunduğu bildirildi.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ulusal Meteoroloji Ofisinin bazı bölgelerde hava sıcaklığının en az önümüzdeki pazar gününe kadar 48 derece ve üzerine çıkabileceği yönündeki uyarısına dikkati çekilerek, personelin acil göreve çağrıldığı belirtildi.

Hazırlık seviyesini artırmak ve yangınlara müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla 45 vilayetteki tüm ekiplerinin görev yerlerine çağrıldığına işaret edilen açıklamada, ülkedeki yangınlarla ilgili son veriler ise şöyle aktarıldı:

"Cezayir'de 16 Temmuz Perşembe günü yerel saatle 17.00 itibarıyla orman, çalılık, makilik, tarım arazisi ve hurma bahçelerinde 111 yangın tespit edildi. Bu yangınlardan 65'i kontrol altına alınırken, 18 vilayetteki 46 yangınla mücadele devam ediyor."

İtfaiye ekiplerinin söndürme uçakları ve helikopterlerin desteğiyle müdahalelerini sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, yangınların yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle birçok bölgede tedbir amaçlı tahliye işlemlerinin yapıldığı ifade edildi.

Cezayir'in kuzey bölgelerinde günlerdir etkisini sürdüren büyük yangınların yayılmasında, rekor seviyelere ulaşan hava sıcaklıklarının yanı sıra yerel halk tarafından "Şehili" olarak adlandırılan güney yönlü sıcak Siroko rüzgarlarının rol oynadığı belirtiliyor.