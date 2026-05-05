Haberler

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 6-8 Mayıs'ta Türkiye'ye geliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 6-8 Mayıs'ta Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı Ankara’da yapılacak.

(ANKARA) - Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 6-8 Mayıs'ta Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı Ankara'da yapılacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını bildirdi. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Mayıs 2026 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı 7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da icra edilecektir."

İki ülkeden ilgili bakanların da katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda dost ve kardeş Cezayir'le ilişkilerimiz tüm veçheleriyle değerlendirilecek ve ikili iş birliğimizin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle ayrıca ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülmektedir."

Kaynak: ANKA
Trump'tan 'Çin' iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar

İran'ın en güvendiği ülkelerden! Trump'tan "Zorluk çıkarmadı" iddiası
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız

Arda Güler'in yanına bir Türk daha! İşte Real Madrid'in büyük hayali
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, annesini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü oyuncunun acı günü
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber

İkisine birden büyük şok
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek