Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini sonlandırdı
Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkilerini bitirme kararı aldığını açıkladı.
Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkilerini bitirme kararı aldığını açıkladı.
Cezayir Dışişleri Bakanlığının açıklaması ülkenin resmi ajansı APS'de yayımlandı.
Açıklamada, detay verilmeksizin iki ülke arasındaki ilişkilerin korunmasına yönelik tüm yolların tükenmesinin ardından BAE ile diplomatik ilişkilerin bugün itibarıyla kesildiği belirtildi.
Cezayir, Şubat 2026'da BAE ile 2013 yılında imzaladığı hava hizmetleri anlaşmasını iptal etmek üzere resmi prosedürleri başlattığını duyurmuştu.
Kaynak: AA