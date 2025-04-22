Cezaevinden İzinli Çıkan Sanık Dini Nikahlı Kadınını Bıçakla Öldürdü

Konya'nın Karatay ilçesinde cezaevinden izinli çıkıp dini nikahla birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldüren sanığın, yeniden yargılanmasına başlandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Neşet G, maktul Damla Dakım'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savcı, sanığın psikolojik tedavisini gösteren raporların dosyaya eklenmesini ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair yeniden rapor hazırlanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, iddia makamının taleplerini kabul edip, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. ???????

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde 14 Eylül 2023'te, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bulunduğu cezaevinden izinli çıkan Neşet G, dini nikahla yaşadığı Damla Dakım'ı bıçakla öldürmüştü.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Neşet G'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, istinaf mahkemesi sanığa "haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği" değerlendirmesiyle kararı bozmuştu.