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Cezaevinden çıktı, arkadaşının silahlı saldırısında yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Fatih Poyraz - Güncel
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Cezaevinden çıktı, arkadaşının silahlı saldırısında yaralandı

ANKARA'da, cezaevinden yeni çıkan F.S., tartıştığı arkadaşı O.B. tarafından bacaklarından tabancayla vurularak yaralandı.

ANKARA'da, cezaevinden yeni çıkan F.S., tartıştığı arkadaşı O.B. tarafından bacaklarından tabancayla vurularak yaralandı. Bu anlar, telefon kamerasına yansıdı.

Olay, Yenimahalle ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokakta karşılaşan F.S. ile arkadaşı O.B., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda F.S. ve O.B., silahlarını çekerek ateşledi. Bacaklarına 9 kurşun isabet eden F.S., kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı F.S., ambulansla hastaneye kaldırdı. F.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan O.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan olay anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, önce tartışan ikilinin, bir süre sonra silahlarını çıkararak ateşlediği anlar yer aldı.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

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