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Cezaevinde 'umuda ilmek atan' kadınlar belgesele konu oldu

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından hazırlanan ve cezaevindeki kadınların rol aldığı 'Özgürlüğün Rengi' adlı belgeselin gösterimi Gökmedrese Müzesi'nde yapıldı. Belgeselde kadın emeği ve umut teması işlendi.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve cezaevindeki kadınların rol aldığı 'Özgürlüğün Rengi' adlı belgeselin gösterimi yapıldı.

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü ve Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nün destekleriyle hazırlanan belgeselin gösterimi Gökmedrese Müzesi'nde yapıldı. Gösterime Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan ve il protokolü katıldı. Yönetmen Turgay Kural ve Senarist Bilal Sert tarafından hazırlanan belgeselde kadın ve aile temalı çalışmalara dikkat çekildi. Belgeselde yer alan dokuma tezgahları ve her bir ilmek ile hayatın yeniden örülmesi, bireyin topluma yeniden kazandırılması ve umudun her koşulda varlığını koruması anlatıldı.

'UMUDA AÇILAN YOLU VURGULAMAK İSTEDİK'

Belgesel hakkında bilgi veren Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü İlknur Kübra Yalçındağ, "Fikrimiz yönetmenimiz Turgay Kural'a ait. Dokunan her tezgahta ve her ilmekte kadının emeğinin görünür adına bir vurgu yaptı. Belgeselde köylü kadınlarımız ve Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü bünyesinde kilim dokuyan kadınlarımızı görüntüledik. Cezaevinde kalan mahkumlarımızın dokuduğu kilimlerle umuda açılan yolu vurgulamak istedik" dedi.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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