Cezaevinden bayram iznine çıktı, kuzeninin eşini öldürdü

Erzurum'da cezaevinden bayram izni ile çıkan Nuri Öğmen, kuzeni Erdem Özengiz'i boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından yakalanan Nuri Öğmen, cinayeti itiraf etti ve tutuklandı.

ERZURUM'da hükümlü bulunduğu cezaevinden 11 gün bayram izni alarak çıkan Nuri Öğmen (45), kuzeninin eşi Erdem Özengiz'i (45) boğazını keserek öldürdü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Rabiana Mahallesi 2'nci Park Sokak'ta meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen kişinin Erdem Özengiz olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özengiz'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisinin Özgeniz'in eşinin kuzeni Nuri Öğmen olduğunu tespit etti. Cinayet şüphelisi olay yerinden yaklaşık 100 metre uzağındaki evde yakaladı. Polise cinayeti itiraf eden Öğmen, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden Öğmen, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklandı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Çeşitli suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nuri Öğmen'in 11 yıldır cezaevinde kaldığı belirlendi. Bayram için 11 günlük izin alarak çıkan Nuri Öğmen'in, ifadesinde dayısının kızının kocası Erdem Özengiz'i namus yüzünden öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.

Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, kuzeninin eşini öldürdü

Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, kuzeninin eşini öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, kuzeninin eşini öldürdü

Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, kuzeninin eşini öldürdü
