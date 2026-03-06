Haberler

İzin gününde uyuşturucu satarken yakalandı

Kırşehir'de açık ceza infaz kurumunda hükümlü olan T.C.Y., izin günlerinde uyuşturucu madde ticareti yaparken jandarma tarafından yakalandı. Yapılan operasyonda 13 sentetik hap ele geçirildi.

KIRŞEHİR'de açık ceza infaz kurumunda hükümlü bulunan ve izin günlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen T.C.Y., jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, açık ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan T.C.Y.'nin izin günlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda hükümlünün adresine operasyon düzenlendi. Hükümlünün ikametinde, aracında ve üzerinde yapılan aramalarda; 13 sentetik hap bulunurken, cep telefonuna el konuldu. Gözaltına alınan T.C.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
