Cezaevi Firarisi Oto Hırsızlığı Yaparak Yakalandı
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, üç ayrı oto hırsızlığı gerçekleştirmesinin ardından yakalandı. Şüphelinin sahte kimlik gösterdiği de öğrenildi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.P, üç ayrı oto hırsızlığı yaptıktan sonra yakalandı. İ.P.'nin yakalandığı bir başkasına ait kimlik kartını gösterdiği öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde üç ayrı otodan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 42 iş yeri ve mobese kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin İ.P. (30) olduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardında İ.P, polis ekiplerince yakalandı. İ.P'nin, gözaltına alınırken polis ekiplerine başkasına ait bir kimlik ibraz ettiği, yapılan incelemede kimliğin sahte olduğu ve bu nedenle 'başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak' suçundan da işlem başlatıldığı bildirildi. Şüphelinin gerçek kimliği üzerinden yapılan UYAP sorgusunda ise hırsızlık suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan otodan hırsızlık olayları güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
