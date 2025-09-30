Haberler

Cezaevi Firarisi Köy Camiinde Yakalandı

Cezaevi Firarisi Köy Camiinde Yakalandı
Güncelleme:
Karabük'te 29 yıl 5 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, köy camisinde uyurken yakalandı. Ayrıca, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Karabük'te çeşitli suçlardan hakkında 29 yıl 5 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, köy camisinde uyurken yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 27 Eylül'de firar eden ve hakkında çeşitli suçlardan 29 yıl 5 gün hapis cezası bulunan hükümlü, 28 Eylül'de merkeze bağlı bir köy camisinde uyurken yakalandı.

Hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 3 şüphelinin ikametlerinde ve bir iş yerinde yapılan aramada, 284 sentetik ecza, 10,51 gram plaka esrar, 0,49 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 38 kilitli poşet, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, esrar öğütme aparatı ile 8 bin 800 lira nakit ele geçirildi, 3 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
