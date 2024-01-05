Cezaevi Firarisi Evden Hırsızlık Yaptığı Eşyalarla Yakalandı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 2 evden hırsızlık yaptığı belirlenen cezaevi firarisi M.U. (38), kaldığı evde çaldığı eşyalarla yakalandı.

Akhisar Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, kentte 2 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin, 'Hırsızlık' suçundan kaldığı cezaevinden 2 hafta önce firar eden M.U. olduğunu belirledi. Ekipler, takibe aldıkları M.U.'yu kaldığı metruk evde, çaldığı eşyalarla birlikte yakaladı. Evdeki aramada laptop, tablet, 2 kol saati, 3 cep telefonu, el feneri ve bisiklet ele geçirildi. 19 ayrı dosyadan 25 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen M.U., sevk edildiği adliyede tutuklanıp Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.