CTE'den "denetimli serbestlik" uygulamasına ilişkin açıklama Açıklaması

CTE, denetimli serbestlik uygulamasının bir af ya da cezasızlık olmadığı, cezanın toplum içinde sıkı bir denetimle infaz edildiğini açıkladı. Hükümlülerin belirlenen yükümlülüklere uyması gerektiği belirtildi.

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, yeni yargı paketleri ve tahliyelerle gündeme gelen denetimli serbestlik uygulamasının sanılanın aksine bir af ya da cezasızlık değil, cezanın toplum içinde sıkı bir kontrolle infaz edilmesi olduğunu bildirdi.

CTE'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, denetimli serbestliğin, hükümlülerin cezalarını, toplum içinde ancak yoğun denetim ve gözetim altında, belirlenen yükümlülüklere uyarak infaz etmelerini sağlayan bir infaz modeli olduğu belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni yargı paketleri ve tahliyelerle gündeme gelen denetimli serbestlik, sanılanın aksine bir af ya da cezasızlık değil, cezanın toplum içinde sıkı bir kontrolle infaz edilmesidir. Yükümlüler, sürekli izlenir, kurallara uymak zorundadır. Eğitim ve iyileştirme programlarına katılır. Yükümlülük ihlali veya yeni bir suç halinde hükümlü ceza infaz kurumuna geri gönderilir."

