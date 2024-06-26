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Ceza'nın şarkılarının yorumlandığı Saygı1 konseri gerçekleştirildi

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Ünlü rap müzik yorumcusu Ceza'nın şarkılarının yorumlandığı Saygı1 konseri Ora Arena'da gerçekleştirildi. Gazapizm, Sefo, Killa Hakan, Çakal, Ayben, Anıl Piyancı, Şehinşah, Contra, Baneva, Lil Zey, Cartel, Ozbi, Server Uraz, Candan Erçetin, Gripin ve Yener Çevik konserde sahne aldı. Etkinliği sunanlar arasında Oğuzhan Uğur, Beyazıt Öztürk, Doğu Demirkol, Doğukan Manço ve Emre Karayel de yer aldı.

Ünlü isimlerin, rap müzik yorumcusu Ceza'nın şarkılarını yorumladığı "Saygı1" konserii Ora Arena'da gerçekleştirildi.

Gazapizm, Sefo, Killa Hakan, Çakal, Ayben, Anıl Piyancı, Şehinşah, Contra, Baneva, Lil Zey, Cartel, Ozbi, Server Uraz, Candan Erçetin, Gripin ve Yener Çevik konserde sahne aldı.

Etkinliği sunanlar arasında, geceyi düzenleyen Oğuzhan Uğur ile Beyazıt Öztürk, Doğu Demirkol, Doğukan Manço ve Emre Karayel de yer aldı.

Açılışta "Meclis-i Ala" şarkısını seslendiren Oğuzhan Uğur gecenin hayallerinde olduğunu belirterek, "Hayallerimize hoş geldiniz. İyi ki varsın, iyi ki hayatımızdasın ve seni çok seviyoruz Ceza." dedi.

Doğu Demirkol ise böyle bir geceyi ancak Oğuzhan Uğur'un yapacağını söyleyerek, "Bizim dönemin efsanesine böyle bir şey yaşattın. Bizi de buna dahil ettin. Bunlar genelde sanatçılar öldüğü zaman yapılır. İlk defa yaşayan birine şaşalı bir gece yapıldığını gördüm. Bu gecenin de bir bağış gecesi olduğunun altını çizeyim. Oğuzhan Uğur'dan Allah razı olsun." dedi.

"Sabah Bastı Geceyi" (Savaş Çocukları) parçasını seslendiren Gazapizm ise "Uzun yıllardır, sürekli savaşlarda çocukların öldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Bu şarkı 10 seneden fazla oldu yapılalı. Bu 10 senede düşünelim ki savaşlar yüzünden ne kadar çocuk öldü. Müziğimizin savaşı durdurmayacağını düşünüyor olabiliriz. Bir çocuğun bile ölümüne engel olduysa bir şarkı, onun daha büyük bir misyonu olamaz müzik için. Sadece bu şarkı için bile saygıyı hakediyorsun." ifadelerini kullandı.

İlk solo albümü Medcezir'i 2002'de yayınlayan Ceza, uzun yıllar Türkçe rap bayrağını birkaç isimle birlikte, tepede taşıyan isimlerden oldu.

Yaklaşık iki saat süren konserde, sanatçının "Holocaust", "Neyim Var ki", "Suspus", "Yerli Plaka" ve "Fark Var" gibi bilinen şarkıları yorumlandı. Konser, Candan Erçetin ve Ceza'nın "Şehir" adlı şarkııyı yorumlamasıyla son buldu.

Kaynak: AA / Güncel

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