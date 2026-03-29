Bakan Gürlek'ten ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik ve eğitim faaliyetlerine ilişkin paylaşım Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarındaki manevi rehberlik ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içinde yürütülen çalışmalar sonucunda birçok hükümlü ve tutuklu hafızlık eğitimini tamamlayarak topluma kazandırılmayı hedefliyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik ve eğitim faaliyetleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Gürlek, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, ceza infaz kurumlarında yürüttükleri manevi rehberlik ve eğitim faaliyetleriyle hükümlü ve tutukluların yeniden topluma kazandırılmasını desteklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içinde sürdürülen çalışmalar kapsamında 976 din görevlisinin aktif olarak görev yaptığını bildiren Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede 2026 yılında hafızlık eğitim sürecini tamamlayan 29 hükümlü ve tutuklu, ceza infaz kurumlarımızda gerçekleştirilen sınavlara katıldı. Başarılı olan 25 kişi, Hafızlık İcazet Belgesi almaya hak kazandı. Bu başarıyla birlikte ceza infaz kurumlarımızdaki toplam hafız sayısı 145'ten 170'e yükseldi. Bu süreçte sağlanan katkı ve iş birliği dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığımıza özellikle teşekkür ediyorum. Hükümlü ve tutukluların manevi gelişimini destekleyen çalışmalarla topluma uyum süreçlerine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Adalet Bakanlığından da ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik ve eğitim faaliyetlerine ilişkin paylaşımda ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde yürütülen manevi rehberlik faaliyetlerinin, hükümlü ve tutukluların manevi gelişimini desteklemek, yeniden suç işleme riskini azaltmak ve topluma uyum süreçlerini güçlendirmek amacıyla yürütüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor! Kara operasyonu haftalarca sürebilir

Korkulan oldu! Savaşta yeni aşamaya geçiliyor
Robert De Niro: Trump'ın derhal görevden alınması gerekiyor

Efsane oyuncunun Trump çağrısı ülke gündemine bomba gibi düştü
Kıyamet alameti gibi, Avustralya'da gökyüzü kan kırmızıya boyandı

Kıyamet alameti gibi! Gökyüzü bir anda kırmızıya boyandı
Pakistan, İran'a gıda ihracatına izin verdi

Komşusundan İran'a rahat nefes aldıracak karar! Resmen izin verdiler
ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor! Kara operasyonu haftalarca sürebilir

Korkulan oldu! Savaşta yeni aşamaya geçiliyor
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti

Beklenen son! Yasak aşk iddiaları istifa ile noktalandı
Kağıthane'de binanın 6'ncı katındaki terastan düşen mimar hayatını kaybetti

Kağıthane'de terastan düşen genç mimar hayatını kaybetti