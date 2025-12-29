Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü: "'kovid Affından Yararlanıp Suç İşlediler' Şeklindeki Haberler Gerçeği Yansıtmamaktadır"

(ANKARA) - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan, "Kovid affından yararlanıp suç işlediler" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "11. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenleme bir af değildir. Söz konusu kişiler, ilgili düzenleme olmasa dahi infaz rejimi içinde dış dünyayla kontrollü temas imkanına sahip hükümlülerdir" açıklamasını yaptı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın mecralarında yer alan, "Kovid affından yararlanıp suç işlediler" şeklindeki haberler ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"11. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenleme bir af değildir" denilen açıklamada, düzenlemenin, 31 Temmuz 2023'ten önce suç işlediği halde yargılaması geç sonuçlandığı için Kovid izninden yararlanamayanlarla, aynı tarihten önce suç işleyip hükmü kesinleşerek ceza infaz kurumunda bulunanlar arasındaki eşitsizliği gidermeye yönelik olduğu ifade edildi.

"11.Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemelerle ilişkilendirilmesi doğru değildir"

Kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna geçiş ve açık ceza infaz kurumunda uygulanan izin süreçlerinin, infaz sisteminin mevzuata dayalı uygulamaları olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçlerin, 11.Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemelerle ilişkilendirilmesi doğru değildir. Bu kapsamda, açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler; mevzuat gereği izin, çalışma ve denetimli serbestlik gibi imkanlardan zaten yararlanabilen, infazın kademeli yürütülmesi çerçevesinde topluma dönüşe hazırlanan kişilerdir. Bu nedenle 'afla tahliye edilip suç işlendiği' iddiası doğru değildir. Söz konusu kişiler, ilgili düzenleme olmasa dahi infaz rejimi içinde dış dünyayla kontrollü temas imkanına sahip hükümlülerdir.

Bununla birlikte, izin veya denetimli serbestlik sürecinde suça karıştığı ya da yükümlülüklere aykırı davrandığı tespit edilenler hakkında, adli süreçler işletilmekte; ayrıca açık ceza infaz kurumu hakkının kaybı ve kapalı ceza infaz kurumuna iade dahil mevzuatın öngördüğü işlemler gecikmeksizin uygulanmaktadır."