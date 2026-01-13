Bülent Kaya: "Ceza İnfaz Kanunu'nun Düzenlenmesi Gerektiğine Dair Partiler Arasında Genel Bir Yaklaşım Benzerliği Var"

(TBMM) - Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "Somut suçlarla ilgili bir düzenleme olmayacak bundan sonra genel ve daha uzun süreli uygulanabilecek bir infaz yasası ile ilgili partilerin olumlu yaklaşımı var. Ceza İnfaz Kanunu'nun düzenlenmesi gerektiğine dair partiler arasında genel bir yaklaşım benzerliği var" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanıyor. Toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, ortak rapor çalışmasına ilişkin şunları söyledi:

"Partilerin uzlaştığı konular, ayrıştığı konularla ilgili bir çalışma yapıldı. Onları tek rapor haline getirip herhangi bir partinin raporu değil komisyon raporu haline getirmeyle ilgili çalışmalarımız devam edecek. Uzlaşmayla ilgili bir şey yok. Bizim sunduğumuz raporlardan uzman arkadaşlar bir analiz yaptı, hangi konuda hangi parti ne düşünüyor diye. Onun üzerinden objektif bir değerlendirme, yoksa biz şunda anlaşalım bunda anlaşmıyoruz diye ayrıca bir şey konuşmadık."

Bundan sonra atılacak adılacak adımlarla ilgili soru üzerine Kaya, "Ceza İnfaz Kanunu bunun dışında ayrıca genel bir düzenleme ile gündeme getirilmesi hususunda partilerin yaklaşımı var. Somut suçlarla ilgili bir düzenleme olmayacak bundan sonra genel ve daha uzun süreli uygulanabilecek bir infaz yasası ile ilgili partilerin olumlu yaklaşımı var. Ceza İnfaz Kanunu'nun düzenlenmesi gerektiğine dair partiler arasında genel bir yaklaşım benzerliği var" ifadelerini kullandı.