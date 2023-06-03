Ceylanpınar'da Uyuşturucu Maddeyle Yakalanan Zanlı Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlı gözaltına alındı. Şehit Fethi Sekin Mahallesinde devriye gezen bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin üst aramasını yapan bekçiler, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Zanlı işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.