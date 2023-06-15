Ceylanpınar'da uyuşturucu denetimlerinde 3 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu denetimlerinde 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe merkezinde devriye gezen bekçiler tarafından S.A ile A.K'nın üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir adreste yapılan aramada ise 3 Hint keneviri ele geçirildi, M.F. gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.