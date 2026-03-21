Şanlıurfa'da derede mahsur kalan traktörün sürücüsü vinçle kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, İbrahimağa Deresi'ni geçerken mahsur kalan traktör sürücüsü, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla vinçle kurtarıldı. Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dereden geçerken mahsur kalan traktörün sürücüsü vinçle kurtarıldı.

Göçer Mahallesi civarındaki İbrahimağa Deresi'nden traktörüyle karşıya geçmek isteyen Mazlum A, bölgede yağışın etkisiyle debisi yükselen derede mahsur kaldı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akıntının şiddetli olması nedeniyle suyun ortasında kalan sürücüyü kurtarma çalışmalarına vinçle destek verildi.

Vincin ucundaki kancaya bağlanan halata tutunan Mazlum A, dereden kurtarıldı.

Sağlık durumu iyi olan Mazlum A, desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Derede mahsur kalan traktörün ise suyun debisi düştükten sonra çıkarılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak

Savaşta yeni faza geçiliyor! İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
Haberler.com
500

Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Asensio'nun bayramını zehir eden olayın perde arkası ortaya çıktı

Bayramını zehir eden olayın perde arkası ortaya çıktı
Avrupa diken üstünde! İran'ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı

Avrupa'nın kalbi diken üstünde! İran'ın gizli silahı uykuları kaçırdı
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Özgür Özel'in iddialarının ardından Bakan Gürlek'e destek yağdı

Özgür Özel'in iddialarının ardından Bakan Gürlek'e destek yağdı
Takımda kalması artık mucize! Okan Buruk'tan bomba Icardi kararı

Korkulan oldu