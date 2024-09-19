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Ceylanpınar'da Kuzenler Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti

Ceylanpınar'da Kuzenler Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik korucusu Menderes Demirtaş, aracının önünü kestiği kuzeni Yasin Demirtaş'ı tüfekle vurarak öldürdü. Olayda tartışmanın neden olduğu henüz bilinmiyor. Menderes Demirtaş, jandarmaya teslim oldu.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik korucusu Menderes Demirtaş (44), aracıyla otomobilinin önünü kestiği kuzeni Yasin Demirtaş'ı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, dün gece saatlerinde Ceylanpınar ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Demirtaş ailesiyle birlikte 34 HV 4374 plakalı otomobille seyir halinde iken kuzeni Menderes Demirtaş, aracıyla önünü kesti. Araçtan inen iki kuzen arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Menderes Demirtaş, yanındaki tüfekle kuzenine ateş açtı. Yasin Demirtaş ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yasin Demirtaş, Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi atına alınan Yasin Demirtaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayın ardından Menderes Demirtaş karakola giderek jandarmaya teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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