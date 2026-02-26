Haberler

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Z.Ç.K. idaresindeki 01 ATH 925 plakalı otomobil, Ceylanpınar-Viranşehir kara yolu Beyazkule mevkilinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

