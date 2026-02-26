Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Z.Ç.K. idaresindeki 01 ATH 925 plakalı otomobil, Ceylanpınar-Viranşehir kara yolu Beyazkule mevkilinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Şafak Sağ