Ceyhanlı Öğrenciler Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde öğrenim gören 52 öğrenci, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Öğretmenleriyle Ankara'ya götürülen Zahit Çetin İlkokulu öğrencileri, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Atatürk mozolesinin önünde saygı duruşunda bulunan öğrenciler, sonrasında Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezdi.

Okul müdürü Erşat Yıldızhan, öğrencilerle Atatürk'ün huzurunda bulunmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Geçmişimizi, kültürümüzü, ecdadımızı tanımak nesillerin en önemli görevlerinden biridir. Nesilleri buna ulaştırmak da bizim görevimizdir." ifadesini kullandı.