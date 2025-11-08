Haberler

Ceyhan'da Yangında Engelli Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında 75 yaşındaki bedensel engelli Servet Balcı yaşamını yitirdi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde müstakil evde çıkan yangında bedensel engelli Servet Balcı (75), yaşamını yitirdi.

Çataklı Mahallesi'nde tek başına yaşayan Servet Balcı'ya ait müstakil evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yıllar önce bir düğünde açılan 'kutlama ateşi' nedeniyle yürüyemez hale gelen Servet Balcı, yangında mahsur kaldı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kadının cansız bedenine ulaşıldı. Balcı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

