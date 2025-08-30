Ceyhan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ceyhan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahale etti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil, Mithat Paşa Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından??????? hastaneye kaldırıldı.???????

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
8 gollü maçta Berke Özer asist yaptı, Lille kazandı

Yanlış duymadınız! 8 gollü maçta Berke'den harika asist
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'den Atatürk fotoğrafı tepkisi! Ali Yerlikaya'ya seslendi

Emniyet'in 30 Ağustos paylaşımı Özel'i çileden çıkardı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.