Ceyhan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil, Mithat Paşa Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.