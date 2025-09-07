Ceyhan'da Su Kuyusuna Düşen İnek Kurtarıldı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, ineği halatla bağlayarak kuyudan çıkardı ve sağlık durumu iyi olan inek sahibine teslim edildi.
Çukurkamış Mahallesi'nde bir inek su kuyusuna düştü.
Çevredeki vatandaşlar, ineği düştüğü kuyudan çıkaramayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, halatla bağladıkları ineği iş makinesi yardımıyla kuyudan çıkardı.
Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen inek, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel