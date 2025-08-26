Ceyhan'da Park Halindeki Araca Zarar Verildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobile sert bir cisimle zarar vererek kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişinin park halindeki otomobile sert bir cisimle zarar vermesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Orhan Ekinci Bulvarı'nda park halindeki otomobilin yanına elektrikli motosikletle gelen, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi elindeki sert cisimle araca vurmaya başladı.

Otomobilin camına ve kaportasına zarar veren şüpheli elektrikli motosikletle olay yerinden kaçtı.

Aracında hasar olduğunu fark eden S.E. polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin araca zarar vermesi güvenlik kamerasına yansıdı.

