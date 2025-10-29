Haberler

Ceyhan'da Otoyolda Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ceyhan'da Otoyolda Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, TAG Otoyolu'nda bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olayda tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyolda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şahin Öztürk yönetimindeki 34 BJE 514 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda aynı yönde ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tırın altına giren otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Öztürk'ün cenazesi, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
Gebze'de yıkılan binada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia

Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.