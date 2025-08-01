Ceyhan'da Otoyol Gişesine Çarpan Araçta 1 Ölü, 4 Yaralı

Ceyhan'da Otoyol Gişesine Çarpan Araçta 1 Ölü, 4 Yaralı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kazada, otoyol gişesinin beton blokuna çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyol gişesinin beton blokuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Bektaş Aydın'ın (57) kullandığı 34 BJE 551 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Sirkeli gişelerinden geçmek istediği sırada beton bloka çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Aydın ile araçtaki Ali Şen (60), Zehra (50), Sercan (26) ve Muhammed Behran (15) Ceyhan Devlet Hastanesi ve Adana'daki hastanelere kaldırıldı.

Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Şen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel
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