Feci kaza! Araç hurdaya döndü, 4 kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Ceyhan-Kozan kara yolu Mercimek mevkisinde, Halis T. idaresindeki otomobil ile Hasan T'nin kullandığı kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI, ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kazada, sürücüler ile Halis T'nin eşi Bedia ve kızı Damla yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ile eşinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.