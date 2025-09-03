Ceyhan'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde TAG Otoyolu'nda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı. Olay yerine hızlıca ulaşan sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yaralıyı kurtardı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
