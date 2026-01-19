Haberler

Otomobil, dere yatağına uçtu: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kazanın detayları ve soruşturma süreci hakkında bilgiler verildi.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde dere yatağına uçan otomobildeki üniversite öğrencisi Abdulvahap Bilir (30) hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ceyhan-Yumurtalık kara yolu Kurtkulağı mevkisinde meydana geldi. Ceyhan yönünde ilerleyen, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 HY 226 plakalı otomobil, kavşakta kontrolden çıkarak refüje ve uyarı levhalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, daha sonra bariyerleri aşarak dere yatağına uçtu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan araç sahibi Hakan Y. ile Batuhan D., Ahmet T. ve Abdulvahap Bilir, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Isparta'da üniversite eğitimi aldığı ve tatile geldiği belirtilen Abdulvahap Bilir kurtarılamadı. Bilir'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
