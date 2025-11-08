Haberler

Ceyhan'da Müstakil Evde Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan yangında bedensel engelli Servet Balcı mahsur kalarak yaşamını yitirdi. Yangın, Çataklı Mahallesi'ndeki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde müstakil evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Çataklı Mahallesi'nde Servet Balcı'ya ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın çıkan evde bedensel engelli olduğu öğrenilen Balcı mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından evde arama yapan ekipler, Balcı'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Balcı'nın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
